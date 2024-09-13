Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что авторы этой ленты толерантно относятся к российским убийцам. Это – возмутительно.

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Что известно об этом фильме

Как отметил Подоляк, режиссер этого фильма наговорила много бреда. Там делают все возможное, чтобы показать российских оккупантов в положительном контексте. И сознательно избегают того, что эти захватчики продолжают убивать украинцев.

Послушайте, что эта Трофимова несет. Говорит, что "там хорошие пацаны; такие сердечные; что они вообще не заслуживают, чтобы на них обижались. Там вообще нет никакого геноцида. Они очень осторожно себя ведут". Агрессор приходит убивать человека. И они наслаждаются этим. Это же человечный агрессор! Он будет отрезать человеку голову. Но какие же он анекдоты рассказывает!

– заметил Подоляк.

Нельзя толерантно подходить к убийцам и стране-агрессору в целом. Авторы этого фильма и различные другие персонажи часто продвигают мнение, что все это война Путина. Видимо, именно российский диктатор запускал ракеты по центру Полтавы или по центру Львова.

Только Путин воюет? И около миллиона санитарных потерь в этой войне с российской стороны. Это же все дети Путина. Ну, я правильно понимаю? Или сам Путин в реинкарнациях миллионов личностей. Это так выглядит,

– сказал Подоляк.

Разочаровывает и то, что этот фильм, из которого просто вываливается российская пропаганда, профинансировали представители канадской организации. А на Венецианском фестивале показали ленту об этих людоедах.

Обратите внимание! После волны возмущений канадская организация TVO решила не показывать фильм о "русских на войне". Ранее они выделили 340 тысяч долларов на производство этого фильма. Также ленту показали на Венецианском фестивале и планировали показать в Торонто.