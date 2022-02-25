По словам Подоляка, в Украине все работает практически без перебоев. Речь идет о мобильной связи, интернете, отоплении, воде и электроснабжении, сообщает 24 канал.

Смотрите также Единственная цель России – зайти в Киев и уничтожить Зеленского и руководство Украины

Советник главы Офиса Президента также отметил, что в случаях каких-либо поломок ремонтные бригады выезжают почти мгновенно.

Основные дорожные магистрали работают в штатном режиме

Подоляк отметил, что на утро 25 февраля в Украине закрылись филиалы многих коммерческих банков, однако государственные банковские учреждения работают. Это касается в основном городов и районов, где нет боевых действий.

Без существенных перебоев работают операторы мобильной связи и провайдеры.

Все энергетические и коммунальные компании работают без сбоев.



На некоторых дорожных магистралях есть пробки, однако они работают в штатном режиме. Панические настроения, к большому сожалению, тоже есть. Но я понимаю, когда начинается масштабная война,

– подчеркнул Подоляк.

По словам советника главы ОП, все морские порты остаются закрытыми. Также закрыто небо. Большинство рейсов Укрзализныци курсируют согласно расписанию.

Есть дефицит топлива