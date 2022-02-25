За словами Подоляка, в Україні все працює практично без перебоїв. Йдеться про мобільний зв'язок, інтернет, опалення, водо та електропостачання, повідомляє 24 канал.

Дивіться також Єдина ціль Росії – зайти в Київ і знищити Зеленського та керівництво України

Радник голови Офісу Президента також зазначив, що у випадках якихось поломок ремонтні бригади виїжджають майже миттєво.

Основні дорожні магістралі працюють у штатному режимі

Подоляк наголосив, що станом на ранок 25 лютого в Україні закрилися філії багатьох комерційних банків, однак державні банківські установи працюють. Стосується це здебільшого міст та районів, де немає бойових дій.

Без суттєвих перебоїв працюють оператори мобільного зв'язку та провайдери.

Всі енергетичні та комунальні компанії працюють без збоїв.

Не деяких дорожніх магістралях є корки, однак вони працюють у штатному режимі. Панічні настрої, на превеликий жаль, теж є. Але я розумію, коли починається масштабна війна,

– наголосив Подоляк.

За словами радника голови ОП, всі морські порти залишаються закритими. Також закрите й небо. Більшість рейсів Укрзалізниці курсують згідно з розкладом.

Є дефіцит пального

Подоляк також визнав, що в Україні є дефіцит пального, оскільки всі кинулися заправляти свої автівки. Через це на АЗС ввели обмеження. Перебоїв з постачанням продукції до основних магазинів немає. Те ж саме можна сказати про аптеки.