За словами Подоляка, в Україні все працює практично без перебоїв. Йдеться про мобільний зв'язок, інтернет, опалення, водо та електропостачання, повідомляє 24 канал.
Дивіться також Єдина ціль Росії – зайти в Київ і знищити Зеленського та керівництво України
Радник голови Офісу Президента також зазначив, що у випадках якихось поломок ремонтні бригади виїжджають майже миттєво.
Основні дорожні магістралі працюють у штатному режимі
- Подоляк наголосив, що станом на ранок 25 лютого в Україні закрилися філії багатьох комерційних банків, однак державні банківські установи працюють. Стосується це здебільшого міст та районів, де немає бойових дій.
- Без суттєвих перебоїв працюють оператори мобільного зв'язку та провайдери.
- Всі енергетичні та комунальні компанії працюють без збоїв.
Не деяких дорожніх магістралях є корки, однак вони працюють у штатному режимі. Панічні настрої, на превеликий жаль, теж є. Але я розумію, коли починається масштабна війна,
– наголосив Подоляк.
За словами радника голови ОП, всі морські порти залишаються закритими. Також закрите й небо. Більшість рейсів Укрзалізниці курсують згідно з розкладом.
Є дефіцит пального
Подоляк також визнав, що в Україні є дефіцит пального, оскільки всі кинулися заправляти свої автівки. Через це на АЗС ввели обмеження. Перебоїв з постачанням продукції до основних магазинів немає. Те ж саме можна сказати про аптеки.