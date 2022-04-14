Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк во время телемарафона, передает 24 канал.

Важно Россия работает шантажными технологиями, но это уже не действует на Украину, – Подоляк

Боевые действия будут на Востоке

Ранее, по словам Подоляка, россияне не имели конкретных планов, кроме чепухи о "возьмем все за 72 часа" и т.д. Сейчас они сосредотачивают силы на отдельных направлениях, в частности на Донбассе, чтобы иметь хотя бы какие-то победы. Но Вооруженные Силы Украине к этому готовы!

Они концентрируются на Донбассе, на Востоке, на Юге и хотят создать там "сталинградскую историю" для того, чтобы одержать определенные победы, чтобы хоть что-нибудь продать у себя на внутреннем рынке,

– отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что ресурсов у россиян до сих пор много . Потому расслабляться не нужно! Пока что Россия не так страдает от санкций, чтобы перестать вкладывать деньги в войну. Украинские власти хотели бы, чтобы международные партнеры ввели более жесткие ограничения.

ВСУ ко всему готовы

Столкновения на Востоке будут активными. Самое неприятное, что оттуда еще не эвакуировались все люди. Но, по его словам, украинская армия готова давать отпор. Есть положительные моменты:

Украинская армия уже сильнее, чем была в начале войны.

Партнеры постоянно помогают. Оружие есть. Не так много, чтобы сразу прогнать россиян, но есть. И продолжает прибывать.

Генштаб планирует контрудары и контрответы.

Президент все держит под контролем.

У меня есть оптимистическое видение того, куда и как мы выйдем в ближайшие недели с точки зрения и военной, и политической, и экономической ситуации в противостоянии с Россией,

– отметил Михаил Подоляк.

Напомним , по состоянию на 14 апреля украинские военные уже уничтожили более 19 900 российских оккупантов.