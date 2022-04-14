В Генеральном штабе Вооруженных Сил рассказали о потерях врага по состоянию на утро 14 апреля – 50-й день полномасштабного вторжения России.

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Потери россиян за время полномасштабной войны

Общие боевые потери противника с 24 февраля составляют примерно 19 900 бойцов. Техники у российских захватчиков тоже стало гораздо меньше, враг потерял:

танков – 753 единицы,

боевых бронированных машин – 1 968 единиц,

артиллерийских систем – 366 единиц,

РСЗО – 122 единицы,

средств ПВО – 64 единицы,

самолетов – 160 единиц,

вертолетов – 144 единицы,

автомобильной техники – 1 437 единиц,

кораблей и катеров – 7 единиц,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 134,

специальной техники – 25,

пусковых установок ОТРК, ТРК – 4.

В Генштабе подчеркнули, что точные данные еще уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.



Потери врага состоянием на 14 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

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