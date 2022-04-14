У Генеральному штабі Збройних Сил розповіли про втрати ворога станом на ранок 14 квітня – 50 день повномасштабного вторгнення Росії.

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Втрати росіян за час повномасштабної війни

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого становлять приблизно 19 900 бійців. Техніки у російських загарбників також стало значно менше, ворог втратив

танків – 753 одиниць,

бойових броньованих машин – 1 968 одиниць,

артилерійських систем – 366 одиниць,

РСЗВ – 122 одиниць,

засоби ППО – 64 одиниць,

літаків – 160 одиниць,

гелікоптерів – 144 одиниць,

автомобільної техніки – 1 437 одиниць,

кораблі та катери – 7 одиниць,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 134,

спеціальна техніка – 25,

пускові установки ОТРК, ТРК – 4.

У Генштабі наголосили, що точні дані ще уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.



Втрати ворога станом на 14 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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