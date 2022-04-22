Франция продавала России оружие в обход санкций

Украинские военные в Ворзеле захватили российскую БМД-4, из которой русские вели прицельную стрельбу по автомобилям, в которых пытались эвакуироваться люди.

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Оказывается, что вооруженные силы России начали использовать БМД-4 в 2015-2016 годах, когда Запад уже ввел санкции против россиян за аннексию Крыма и войну на Донбассе.

Санкции предусматривали запрещение продавать России военные технологии. Компоненты и технологии системы управления огнем БМД-4 проданы России французской компанией Thales.

Система собирается в России по французским чертежам и по французским компонентам.

Россияне убили украинскую семью французским оружием

На сюжет журналистов отреагировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он заявил, что в Евросоюзе должны видеть последствия "заигрываний" с Россией.

Маленький автомобиль французской марки. Семья, пытавшаяся эвакуироваться, но убитая по дороге извергами из России. Была убита, как установлено сейчас, из французского оружия, проданного России в обход санкций в 2015 году. Каждый в ЕС, кто пытается заигрывать с Россией, должен видеть результат своих действий,

– написал Подоляк и добавил видео сюжета.

Видео сюжета журналистов об обходе санкций

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