Франція продавала Росії зброю в обхід санкцій

Українські військові у Ворзелі захопити російську БМД-4, з якої вели прицільну стрільбу по автомобілях, в яких намагалися евакуюватися люди.

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Виявляється, що збройні сили Росії почали використовувати БМД-4 у 2015 – 2016 роках, коли Захід вже ввів санкції проти росіян за анексію Криму та війну на Донбасі.

Санкції передбачали заборону продажів Росії воєнної техніки. Комплектуючі та технології для системи керування вогнем БМД-4 Москві продала французька компанія Thales.

Система збирається у Росії по французьких кресленнях і з французьких деталей.

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На сюжет журналістів відреагував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він заявив, що в Євросоюзі повинні бачити наслідки "загравань" з Росією.

Маленьке авто французької марки. Сім'я, що намагалася евакуюватися, але була вбита по дорозі нелюдами з Росії. Була вбита, як встановлено зараз, із французької зброї, проданої Росії в обхід санкцій у 2015 році. Кожен у ЄС, хто намагається загравати з Росією, має бачити результат своїх дій,

– написав Подоляк та додав відео сюжету.

Відео сюжету журналістів про обхід санкцій

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