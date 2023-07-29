Об этом 24 Каналу в эксклюзивном интервью рассказал Михаил Подоляк, советник Офиса Президента Украины. По его словам, одна из особенностей его работы состоит в том, что он должен всегда оставаться на связи.

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Подоляк – сверхгаджетовый человек

Во время интервью на столе у Подоляка – только стопка бумаг и смартфон. Советник Офиса Президента называет себя "сверхгаджетным человеком" и сетует на то, что в Офисе до сих пор есть пережитки бумажной системы.

"Вместо ноутбука я пользуюсь "айпадами" (планшетами от Apple – 24 Канал), у меня их 3. Также имею с десяток телефонов разных модификаций. Они нужны мне для того, чтобы отделять те или иные информационные направления", – объяснил Подоляк.

Учитывая специфику работы, чиновнику приходится постоянно следить за актуальными событиями. Но иногда он позволяет себе переключиться со скроллинга информационной ленты.

"Могу позволить себе некоторое время не читать новости, но тогда читаю книги. Это нужно для того, чтобы немного подумать о происходящем", – поделился чиновник.

Также советник ОПУ рассказал, может ли иногда выключить телефон и не отвечать на звонки:

"Могу, но после этого я получу "нагоняй" от президента, если он в это время звонил, а я не ответил".

О коммуникации со СМИ

Как утверждает советник ОПУ, за 17 месяцев полномасштабной войны ни один его день не обошелся без комментариев для СМИ. Однако чиновник смотрит на это как на составляющую своей работы.

"Нужно объяснять, почему украинская власть ведет себя так или иначе. И на внутреннем, и еще больше на внешнем рынке. Нужно повторять десятки раз одни и те же тезисы – и это не вызывает у меня какого-то негатива", – пояснил Подоляк.

Впрочем, после войны советник ОПУ планирует снизить свою публичность и вернуться к более привычному стилю коммуникаций.

Михаил Подоляк о специфике своей работы: смотрите видео

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