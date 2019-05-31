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      Подорожает ли курятина: объяснение специалиста

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      Курятины в тридорога не будет
      Курятины в тридорога не будет / 24 канал

      В Украине наблюдается рост цен на курятину – за последние два года ее стоимость выросла почти на 30%. Предпринимательница, основатель холдинга "Асторг" и компании "Укрптицесервис" Наталия Шмигельская прокомментировала возможное дальнейшее увеличение цен на курятину и рассказала об общей ситуации на отечественном рынке мяса птицы.

      Украинцы больше всего потребляют именно курятину. В чем причина увеличения ее стоимости и будет ли это подорожание продолжаться?

      Сегодня в нашей экономике происходят инфляционные процессы, и дорожает вся продукция. Это связано с подорожанием топлива, увеличением расходов внутри производства. Также повысились средняя зарплата и пенсия. Поэтому и растет себестоимость всех продуктов питания. Это происходит в нормальном инфляционном процессе и одновременно со всеми продуктами. Никаких быстрых рывков цен не будет.

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      За последние несколько лет Украина превратилась в третьего по масштабам поставщика куриного мяса в Европу. Насколько для украинских производителей выгодна торговля с ЕС? Будут ли в будущем наращиваться ее объемы?

      На международном рынке мы интересны как импортеры. Для наших предпринимателей это тоже выгодно, и в будущем экспорт птицы будет только увеличиваться. Как производители мы понимаем, что свою продукцию нужно експортировать, так как количество украинцев сократилось, многие уехали из страны. Есть регионы, которые ранее употребляли курятину, теперь – нет. В такой ситуации возникает уже профицит продукции.

      Наталия Шмигельская
      Наталия Шмигельская: Курятина не подорожает

      Насколько большой отечественный рынок курятины?

      Внутренний рынок у нас достаточно большой, при этом планируется еще расширение мощностей и увеличение на 25% в ведущих игроков рынка. Это говорит о том, что дефицита курятины не будет, а значит, не будет расти и цена.

      На сегодняшний момент потребления курятины – 24-25 кг на человека. Это означает, что только для внутреннего рынка производится 875 миллионов единиц курятины в год. И если мы говорим о совместном производстве курятины, то это 1.1 миллиона, из них около 300 тысяч единиц идет на экспорт.

      Курятина
      Курятины в Украине будет достаточно – обещают производители

      В какие страны наиболее выгодно экспортировать нашу курятину?

      Основные страны, куда экспортируется наша курятина – это ЕС и страны Персидского залива, так как экономика и их цены интересны для наших производителей.

      Как реформирование законодательства улучшило (или ухудшило) жизнь производителя с точки зрения новых требований по безопасности пищевых продуктов, стандартов качества, маркировки продуктов?

      На самом деле производители были к этому готовы – я говорю о нормальных, порядочных производителях. Есть мировые стандарты, и добросовестные производители их всегда выполняли. Если говорить о неблаговидных производителях, хорошо, что они уходят с рынка.

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      Благодаря нововведениям наш покупатель теперь может доверять тому, что написано на этикетке. И я очень надеюсь, что это доверие будет расти. Мы вышли с линейкой полуохлажденных фабрикатов, причем с максимально высоким качеством. И первая проблема, с которой столкнулись – это недоверие потребителя. Все потому, что было много недобросовестных производителей, которые отбили охоту покупать готовые продукты. И нам приходится вкладывать очень много усилий для того, чтобы доказать потребителю, что он может нам доверять. Сейчас это наша главная миссия.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Продукты Цены Сельское хозяйство
      Источник: 24 канал
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