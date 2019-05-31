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      Чи подорожчає курятина: пояснення фахівця

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      Курятини в тридорога не буде
      Курятини в тридорога не буде / 24 канал

      В Україні спостерігається зростання цін на курятину – за останні два роки її вартість зросла майже на 30%. Підприємниця, засновник холдингу "Асторг" та компанії "Укрптахосервіс" Наталія Шмигельська прокоментувала можливе подальше збільшення цін на курятину та розповіла про загальну ситуацію на вітчизняному ринку м'яса птиці.

      Українці найбільше споживають саме курятину. У чому причина збільшення її вартості і чи буде це подорожчання тривати?

      Сьогодні в нашій економіці відбуваються інфляційні процеси, і дорожчає вся продукція. Це пов'язано з подорожчанням палива, збільшенням витрат всередині виробництва. Також підвищилися середня зарплата і пенсія. Через це і зростає собівартість всіх продуктів харчування. Це відбувається в нормальному інфляційному процесі і одночасно з усіма продуктами. Ніяких швидких ривків цін не буде.

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      За останні кілька років Україна перетворилася в третього за масштабами постачальника курячого м'яса в Європу. Наскільки для українських виробників вигідна торгівля з ЄС? Чи будуть в майбутньому нарощуватися її обсяги?

      На міжнародному ринку ми цікаві як імпортери. Для наших підприємців це теж вигідно, і в майбутньому експорт птиці буде тільки збільшуватися. Як виробники ми розуміємо, що свою продукцію потрібно експортувати, оскільки кількість українців скоротилася, багато людей виїхали з країни. Є регіони, які раніше вживали курятину, тепер – ні. У такій ситуації виникає вже профіцит продукції.

      Наталія Шмигельська
      Наталія Шмигельська: Курятина не подорожчає

      Наскільки великий вітчизняний ринок курятини?

      Внутрішній ринок у нас достатньо великий, при цьому планується ще розширення потужностей і збільшення на 25% у провідних гравців ринку. Це говорить про те, що дефіциту курятини не буде, а значить, не буде рости і ціна.

      На сьогоднішній момент споживання курятини – 24-25 кг на людину. Це означає, що тільки для внутрішнього ринку виробляється 875 мільйонів одиниць курятини на рік. І якщо ми говоримо про спільне виробництво курятини, то це 1.1 мільйона, з них близько 300 тисяч одиниць йде на експорт.

      Курятина
      Курятини в Україні буде достатньо – обіцяють виробники

      В які країни найбільш вигідно експортувати нашу курятину?

      Основні країни, куди експортується наша курятина – це ЄС і країни Перської затоки, тому що економіка і їхні ціни цікаві для наших виробників.

      Як реформування законодавства поліпшило (чи погіршило) життя виробника з точки зору нових вимог з безпеки харчових продуктів, стандартів якості, маркування продуктів?

      Насправді виробники були до цього готові – я говорю про нормальних, порядних виробників. Є світові стандарти, і сумлінні виробники їх завжди виконували. Якщо говорити про непорядних виробників, то добре, що вони йдуть з ринку.

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      Завдяки нововведенням наш покупець тепер може довіряти тому, що написано на етикетці. І я дуже сподіваюся, що ця довіра буде зростати. Ми вийшли з лінійкою напівохолоджених фабрикатів, причому з максимально високою якістю. І перша проблема, з якою зіткнулися – це недовіра споживача. Все через те, що було багато недобросовісних виробників, які відбили охоту купувати готові продукти. І нам доводиться вкладати дуже багато зусиль для того, щоб довести споживачеві, що він може нам довіряти. Зараз це наша головна місія.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Продукти Сільське господарство Ціни
      Джерело: 24 канал
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