Подожгли советский памятник: в Макеевке боевики задержали группу подростков

В оккупированной Макеевке Донецкой области пророссийские боевики задержали группу подростков в возрасте 14-16 лет. Задержанных обвинили в поджоге памятника работникам шахты № 13-бис, погибшим во время Второй мировой войны.

Об этом сообщают СМИ оккупантов.

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Инцидент произошел в дни 75-й годовщины Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Злоумышленники перед поджогом якобы облили стелу бензином.



Обгоревша стрела

Предполагается, что они были завербованы спецслужбами Украины,

– пишут СМИ боевиков со ссылкой на источник в силовых органах группировки.

По сообщениям оккупантов и судя по опубликованным фото, от стелы, которая составляла основную часть монумента, остался обгоревший металлический каркас. Вокруг него разбросаны обгоревшие обломки барельефов, изображавших лица советских военных, и разбитые плиты с именами погибших горняков.



Уничтоженная плита с монумента в Макеевке