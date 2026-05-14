Один момент играет в пользу Украины, – дипломат ответил, повлияет ли подозрение Ермаку на движение в ЕС

Существуют опасения, что ситуация с бывшим главой Офиса Президента Андреем Ермаком повлияет на евроинтеграцию Украины. И международные партнеры уже продемонстрировали свое отношение к этому процессу.

Историк, политик и дипломат Роман Бессмертный рассказал 24 Каналу, что европейские партнеры тщательно следят за делом в отношении Андрея Ермака. И уже даже есть первые важные реакции.

Повлияет ли дело против Ермака на евроинтеграцию Украины?

По словам Бессмертного, в Европе достаточно спокойно реагируют на эту ситуацию. Украинские антикоррупционные органы раскрыли определенные действия с признаками преступления. Процесс пошел вперед.

Это на самом деле очень хорошо. Мы видим, что Украина движется по пути реформ правовой системы, которая начинает работать в вопросах расследования, борьбы и противодействия коррупции. Этот момент играет в пользу Украины. Если бы все было так, как несколько лет назад, когда информация о коррупционных действиях приходила из-за рубежа, тогда был бы полный провал,

– отметил Бессмертный.

В этом контексте нечто похожее происходило в Румынии. В 2000-х годах там появились свои антикоррупционные органы, которые возглавила сравнительно молодая Лаура Кевеши. К 2010 году она фактически разгромила тамошних олигархов, а сейчас возглавляет Генпрокуратуру ЕС.

Именно поэтому вполне хорошо, что европейские партнеры уже видят результаты действий и НАБУ, и САП. Сейчас важно помнить, что сейчас идут расследования. Преступником можно будет назвать лицо только тогда, когда будет решение суда.

Когда мы говорим о Ермаке, то надо говорить о действиях с признаками коррупции. Их нужно обосновать, доказать, а суд должен принять соответствующее решение. Тогда поставим точку,

– отметил Бессмертный.

Обратите внимание! В Еврокомиссии уже прокомментировали объявление подозрения бывшему руководителю ОП Андрею Ермаку. Представитель Гийом Мерсье отметил, что такие расследования свидетельствуют, что антикоррупционные органы в Украине функционируют и выполняют свои полномочия.

Какие еще есть вопросы к Ермаку?

Как отметил Бессмертный, уже давным-давно было понятно, что Ермак превышал свои полномочия. Ведь не может лицо, которое является руководителем Офиса Президента, заниматься внешней политикой и вести переговоры.

Когда господин Ермак вел переговоры, а рядом сидел министр, в компетенцию которого входили полномочия, то это было очевидным их превышением. Не может человек, который заведует хозяйством, заниматься политической деятельностью. Он не политик. Он занимается обслуживанием первого лица государства,

– подчеркнул Бессмертный.

За что Ермак получил подозрение?

Вечером 11 мая детективы НАБУ и САП проводили следственные действия в отношении Андрея Ермака. Известно, что бывшему руководителю ОП вручили подозрение по делу о легализации имущества на примерно 460 миллионов гривен. Подозрение получили еще несколько человек, среди которых одиозный Тимур Миндич и экс-министр Алексей Чернышов.

Следствие считает, что фигуранты дела отмыли средства, в частности, путем строительства коттеджного городка в Козине Киевской области. В деле фигурирует кооператив под названием "Династия".

Известно, что после того, как в конце ноября Ермак покинул Офис Президента, он возобновил адвокатскую деятельность. Председатель Антикоррупционного центра "Межа" Мартына Богуславец считает, что таким образом он хочет защитить себя от следственных действий, что ему не поможет.

При этом адвокат Ермака Игорь Фомин отвергает обвинения и отмечает, что Ермак не причастен к легализации средств на коттеджном городке "Династия" под Киевом.