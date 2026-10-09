Об этом сообщает издание Der Standard.

Что известно о задержании украинцев в Австрии?

Двое предполагаемых сотрудников военной разведки Украины были задержаны в Вене еще в прошлый понедельник, 5 октября. В среду, 7 октября, земельный суд принял решение поместить мужчин под стражу.

Пресс-секретарь суда Кристина Зальцборн сообщила, что основаниями для такого решения стали риски совершения новых правонарушений, уничтожения доказательств и побега. На данный момент арест действует до 21 октября.

Оба мужчины отрицают выдвинутые против них обвинения.

В то же время пока неизвестно, сколько времени подозреваемые находились в Австрии и как правоохранители вышли на их след. В пятницу после обеда представители правоохранительных органов заявили, что эти обстоятельства выясняются в рамках текущего расследования.

Дело расследует Управление государственной безопасности и разведки Австрии (DSN). Речь идет о подозрении в деятельности в интересах иностранной разведывательной службы в ущерб Австрии – в соответствии с параграфом 256 Уголовного кодекса страны.

Напомним, в Германии задержали бывшего руководителя Федеральной разведывательной службы (BND) Августа Ханнинга по подозрению в шпионаже, в разглашении государственной тайны и попытке государственной измены.

По этому делу также арестовали бывшего руководителя его аппарата Манфреда Д., который работал в BND до весны 2026 года. По версии следствия, он за деньги передавал секретные документы; в общей сложности речь идет примерно о 2 тысячах материалов.

Среди них были брифинги по вопросам внешней политики и политики безопасности, данные о ядерной программе Ирана и российской армии, а также информация, полученная от разведывательных служб стран-союзниц. Следователи подозревают, что Ханнинг по крайней мере один раз использовал эти материалы для подготовки анализа безопасности для иностранной разведки, однако, по данным немецких СМИ, речь шла не о России.

Правоохранительные органы также проверяют возможное использование бывшим главой BND внутренних документов при общении с иностранным агентом. Ханнинг возглавлял BND с 1998 года до конца 2005-го, после чего стал государственным секретарем в Федеральном министерстве внутренних дел.