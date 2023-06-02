Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий. О том, как деятельность СБУ снижает эффективность ракетных обстрелов россиян, читайте дальше.

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"Последние ракетные обстрелы россиян продемонстрировали важную тенденцию: видео сбития больше не выкладывают в сеть. Даже идиоты. Года войны, чтобы понять, что работу ПВО нельзя снимать и распространять, оказалось мало. Уголовных дел СБУ против всех, кто выложил видео одной из атак, хватило", – подчеркивает эксперт.

"Речь идет не просто о наказании "полезных идиотов", которые иногда приносят врагу больше пользы, чем сознательные предатели. Системная работа СБУ уменьшает эффективность ракетных обстрелов россиян и не дает им корректировать свои удары", – считает политолог.

По мнению Голобуцкого, еще одним важным фактором защиты ПВО стало отключение онлайн-трансляций с камер видеонаблюдения.

Как и большинство украинцев, получил на днях сообщение от СБУ, в которых Служба просит отключить на территории страны трансляцию всех онлайн-камер и сообщать о случаях, когда трансляции продолжаются. Как написал коллега Юрий Бутусов, во время последних атак впервые ни одна из таких камер в столице не транслировала свои записи в интернет,

– акцентирует политолог.

Напомним, ранее 4 блогера получили подозрения от СБУ за распространение видео работы украинской ПВО. Еще ряд ожидает их в ближайшие дни. Статья, по которой им было предъявлено подозрение, предусматривает до 8 лет лишения свободы.