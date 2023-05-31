В Киеве полиция отыскала и задержала 9 человек. Все они снимали на видео работу ПВО, а затем выкладывали записи в соцсети.
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Кто именно "засветил" ПВО на этот раз
Сотрудники уголовного розыска и работники криминального анализа разоблачили 2 мужчин. Одному из них 23 года, а другому – 49. Также правоохранителями было разоблачено 7 женщин.
Всех нарушителей сначала отвезли в полицейские отделы. А после этого их передали СБУ.
Задержанные нарушители / Фото ГУНП в Киеве
Почему снимать ПВО не стоит
Оккупанты внимательно изучают соцсети. А российские телеграм-каналыбыстро распространяют информацию. Если фотографировать или снимать ПВО, можно раскрыть специфику работы наших защитников или показать их расположение.
Захватчики воспользуются этой информацией при планировании последующих ракетных ударов и атак дронами по украинским городам. Поэтому могут пострадать и умереть люди, а здания – получить серьезные повреждения или даже быть уничтожены.
Украинцы до сих пор усложняют работу нашим защитникам
- Недавно киевские правоохранители задержали еще 2 человек. Молодых людей, снимавших работу ПВО, нашли в течение часа благодаря бдительности местной жительницы.
- Скандальная блоггерша Инна Воронова тоже однажды решила запечатлеть ВСУ во время российских обстрелов Киева. После этого сотрудники СБУ провели у нее обыски.
- Ксения Мишина также "засветила" ПВО в Киеве. Интернет-сообщество жестко раскритиковало её. После этого актриса удалила видео и извинилась.