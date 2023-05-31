У Києві поліція знайшла та затримала 9 осіб. Усі вони знімали на відео роботу ППО, а потім викладали записи у соцмережі.

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Хто саме "засвітив" ППО цього разу

Співробітники карного розшуку та працівники кримінального аналізу викрили 2 чоловіків. Одному з них 23 роки, а іншому – 49. Також правоохоронцями було викрито 7 жінок.

Усіх порушників спочатку відвезли до поліцейських відділів. А після цього їх передали СБУ.



Затримані порушники / Фото ГУНП у місті Києві

Чому фільмувати ППО не варто

Окупанти уважно вивчають соцмережі. А російські телеграм-канали швидко поширюють інформацію. Якщо фотографувати або фільмувати ППО, то можна розкрити специфіку роботи наших захисників чи показати їхнє розташування.

Загарбники скористуються цією інформацією при плануванні наступних ракетних ударів та атак дронами по українських містах. Через це можуть постраждати та померти люди, а будівлі – зазнати серйозних пошкоджень чи навіть бути знищеними.

Зверніть увагу! Фото та відеофіксація роботи ППО є незаконною. У поліції вкотре нагадують цього не робити та закликають зберігати інформаційну тишу.

Українці досі ускладнюють роботу нашим захисникам