Подозреваемого в убийстве полицейского в Киеве задержали, – СМИ

Представители полиции задержали подозреваемого в убийстве правоохранителя, которое произошло накануне в Шевченковском районе Киева,.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Отмечается, что процессуально статус "подозреваемого" мужчина получит после того, как прокуратура согласует подозрение.

Известно, что убийца недавно вышел из мест лишения свободы. Выстрел в правоохранителя был совершен из пистолета ТТ калибра 7’62 миллиметра.

По предварительным данным, коп хотел продать своему убийце тяжелую золотую цепочку. После встречи подозреваемый сел на заднее сиденье в машину, и мужчины отъехали в соседний двор, чтобы проверить подлинность драгоценного металла в ювелирном изделии. Тогда злоумышленник через спинку сиденья сзади сделал 2 выстрела в полицейского.

Напомним, 5 июля в одном из спальных кварталов Киева в салоне автомобиля нашли застреленным мужчину. Убитым оказался Дмитрий Глушак, который был заместителем начальника ГОТЗ Нацполиции Украины.



Как рассказал начальнк Нацполиции Сергей Князев, полиция рассматривает две версии убийства – с целью ограбления и убийство, связанное со служебными обязанностями, которые выполнял потерпевший.