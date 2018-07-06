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Підозрюваного у вбивстві поліцейського в Києві затримали, – ЗМІ

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Поліція затримала підозрюваного у вбивстві правоохоронця в Києві
Поліція затримала підозрюваного у вбивстві правоохоронця в Києві / Фото з відкритих джерел

Представники поліції затримали підозрюваного у вбивстві правоохоронця, яке сталося напередодні у Шевченківському районі Києва.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

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Зазначається, що процесуально статус "підозрюваного" чоловік отримає після того, як прокуратура узгодить підозру. 

Відомо, що вбивця нещодавно вийшов з місць позбавлення волі. Постріли у правоохоронця було здійснено з пістолета ТТ калібру 7’62 міліметра. 

За попередніми даними, коп хотів продати своєму вбивці важкий золотий ланцюжок. Після зустрічі підозрюваний сів на заднє сидіння у машину і чоловіки від'їхали у сусідній двір, аби перевірити справжність дорогоцінного металу у ювелірному виробі. Тоді зловмисник через спинку сидіння ззаду почав стріляти в поліцейського зробивши 2 постріли.

Нагадаємо, 5 липня в одному зі спальних кварталів Києва в салоні автомобіля знайшли застреленим чоловіка. Вбитим виявився Дмитро Глушак, який був заступником начальника ДОТЗ Нацполіції України.

Як розповів начальник Нацполіції Сергій Князєв, поліція розглядає дві версії вбивства - з метою пограбування та вбивство пов'язане зі службовими обов'язками, які виконував потерпілий. 

Теги: Новини України Жертви Кримінальні новини Поліція Розслідування
Джерело: 24 Канал
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