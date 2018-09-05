Подозреваемые в деле отравления Скрипалей: появилась реакция России
Министерство иностранных дел РФ отреагировало на обвинения Лондоном двух россиян в "деле Скрипаля", призвав Великобританию перейти от информационных манипуляций к практическому взаимодействию.
Об этом говорится на российском сайте "Интерфакс".
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"Расследования серьезных преступлений, о которых неоднократно заявляли в Великобритании, требует самой тщательной работы, скрупулезного анализа данных и плотного взаимодействия", – сказала представительница МИД РФ Мария Захарова.
Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят. Вновь призываем британскую сторону перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов,
– заявила Захарова.
Подозреваемые россияне в деле об отравлении Скрипалей
Она отметила, что "многочисленные соответствующие запросы от российской стороны у Лондона есть".
Напомним, прокуратура Великобритании выдвинула обвинения против двух россиян по делу о покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По данным Associated Press, Александр Петров и Руслан Боширов заочно обвиняются в заговоре с целью убийства и использовании нервно-паралитического вещества "Новичок".