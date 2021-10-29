"Суть дела состоит в том, что правоохранительные органы в лице НАБУ и САП подозревают мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего областного прокурора Олега Жученко и ряд топ-чиновников одесского горсовета в участии в преступной группировке, которая, по версии антикоррупционных органов, приватизировала городские земли без конкурса под застройку, что нанесло городскому бюджету Одессы ущерб на примерно 689 миллионов гривен", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Жученко получил служебное жилье от мэрии, по версии следствия – за своё содействие и бездействие.

"Еще один интересный факт, что квартиру получил и его заместитель (на тот момент) Добросердов Артур, который сегодня занимает должность замначальника ГСУ Нацполиции Украины. Не менее интересным есть и то, что лоббировал на эту должность Добросердова первый заместитель главы МВД Евгений Енин, у которого Жученко по случайному совпадению обстоятельств оказался в советниках, но после подозрения НАБУ также случайно пропал", – подчёркивается в сообщении.

По информации источника в НАБУ, Жученко якобы подготавливали на должность руководителя следствия Нацполиции.

"И детективы, зная об этом, планировали привлечь его к ответственности уже в новой высокой должности. Удивляет абсолютная циничность нынешних назначений в МВД и кому поручено это делать", – отмечается в публикации.

Как сообщалось, Олег Жученко является одним из подозреваемых в деле мэра Одессы Геннадия Труханова, которое рассматривается сейчас в Высшем антикоррупционном суде Украины.