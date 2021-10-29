"Суть справи полягає в тому, що правоохоронні органи в особі НАБУ та САП підозрюють мера Одеси Геннадія Труханова, колишнього обласного прокурора Олега Жученка та низку топ-чиновників одеської міськради в участі у злочинному угрупуванні, яке, за версією антикорупційних органів, приватизувало міські землі без конкурсу під забудову, що завдало міському бюджету Одеси збитків на приблизно 689 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що Жученко отримав службове житло від мерії, за версією слідства – за своє сприяння та бездіяльність.

"Ще один цікавий факт, що квартиру отримав і його заступник (на той момент) Добросердов Артур, який сьогодні обіймає посаду заступника начальника ДСУ Нацполіції України. Не менш цікавим є й те, що лобіював на цю посаду Добросердова перший заступник голови МВС Євген Єнін, у якого Жученко за випадковим збігом обставин опинився в радниках, але після підозри НАБУ також випадково зник", – наголошується в повідомленні.

За інформацією джерела в НАБУ, Жученка начебто готували на посаду керівника слідства Нацполіції.

"І детективи, знаючи про це, планували притягнути його до відповідальності вже на новій високій посаді. Дивує абсолютна цинічність нинішніх призначень у МВС та кому доручено це робити", – наголошується у публікації.

Як повідомлялося, Олег Жученко є одним із підозрюваних у справі мера Одеси Геннадія Труханова, яке розглядається зараз у Вищому антикорупційному суді України.