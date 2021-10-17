Впоследствии стало известно, что злоумышленник является сыном бывшего советника премьер-министра Сомали. Соответствующую информацию подтвердил его отец Харби Али Куллане.
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Вечером 16 октября, выступая в доме своей сестры на севере Лондона, он сказал: "Я чувствую сильную травму. Это не то, чего я ожидал или даже мечтал".
Что еще известно о Али Харби Али
По данным источников СМИ, подозреваемый непродолжительное время был связан с государственной программой Prevent ("Предотвращение").
Ее цель – предотвратить привлечение людей к терроризму. Действительно ли был Али Харби Али причастен к терроризму, пока неизвестно.
Убийство депутата в Великобритании
- В Великобритании 15 октября убили депутата от Консервативной партии Дэвида Эймесса.
- Его несколько раз ударили ножом в методистской церкви во время его встречи с избирателями.
- Эймесс был членом парламента почти 40 лет – с 1983 года, у него остались 5 детей.