Впоследствии стало известно, что злоумышленник является сыном бывшего советника премьер-министра Сомали. Соответствующую информацию подтвердил его отец Харби Али Куллане.

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Вечером 16 октября, выступая в доме своей сестры на севере Лондона, он сказал: "Я чувствую сильную травму. Это не то, чего я ожидал или даже мечтал".

Что еще известно о Али Харби Али

По данным источников СМИ, подозреваемый непродолжительное время был связан с государственной программой Prevent ("Предотвращение").

Ее цель – предотвратить привлечение людей к терроризму. Действительно ли был Али Харби Али причастен к терроризму, пока неизвестно.

Обратите внимание! В силовых структурах сообщили, что изучают возможные связи подозреваемого в убийстве политика с радикальным исламизмом.

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