Згодом стало відомо, що зловмисник є сином колишнього радника прем'єр-міністра Сомалі. Відповідну інформацію підтвердив його батько Харбі Алі Куллане.

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Ввечері 16 жовтня, виступаючи у домі своєї сестри на півночі Лондона, він сказав: "Я відчуваю сильну травму. Це не те, чого я очікував або навіть мріяв".

Що ще відомо про Алі Харбі Алі

За даними ЗМІ, він нетривалий час був пов'язаний з державною програмою Prevent ("Запобігання").

Її мета – запобігти залученню людей у тероризм. Чи був Алі Харбі Алі причетний до нього, невідомо.

Зверніть увагу! У силових структурах повідомили, що вивчають можливі зв'язки підозрюваного у вбивстві політика з радикальним ісламізмом.

Вбивство депутата у Великій Британії