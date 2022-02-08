Об этом сообщил журналист Олег Новиков, ссылаясь на собственные источники. Он напомнил, что 30 декабря суд возложил на Юрченко только одну обязанность – не общаться со свидетелями и экспертами относительно обстоятельств дела.

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По моим данным, 4 февраля нардеп Юрченко вылетел на отдых в Доминикану, не сам. Надеюсь, до 9 марта он вернется в Украину, потому что на ту дату назначено следующее заседание,

– написал журналист.

По словам Новикова, 30 декабря суд при странных обстоятельствах не успел продлить обязанности нардепу. Поэтому ему не нужно прибывать по вызову следователя, прокурора или суда, а также сдать загранпаспорт.

Дело Юрченко: что известно

Национальное антикоррупционное бюро Украины 15 сентября обнародовало видео. На нем детектив под прикрытием передает 13 тысяч долларов помощнику Юрченко, которые он вероятно должен был передать своему руководителю.

Отмечается, что деньги Юрченко якобы заплатили за внесение изменений в законодательство о бытовых отходах. Позже должны были добавить еще 200 тысяч долларов.

После обнародования видео в офисе генпрокурора заявили, что информация о причастности нардепа Юрченко к взяточничеству – провокационная. Кроме того, они не получали материалов по этому делу. Однако 17 сентября Ирина Венедиктова сообщила, что подозрение все-таки подписала.

Высший антикоррупционный суд 21 сентября взял нардепа под стражу с возможностью внесения залога в 3 миллиона гривен. За него его внесли, поэтому он вышел под обязательство.

ВАКС 30 декабря ослабил обязанности нардепа Юрченко. По их условиям он смог вернуть себе загранпаспорт и общаться с другим обвиняемым.

Кроме того, 2 февраля ВАКС провел заседание по делу нардепа. Судьи исследовали видео и аудио первой встречи Юрченко, его помощника Ивана Фищенко и детектива под прикрытием.

Полный текст публикации

Нардеп Юрченко улетел в Доминикану. Помните предновогодний "подарок" Высшего антикоррупционного суда народному депутату Александру Юрченко? 30 декабря ВАКС возложил на депутата лишь одну обязанность – не общаться со свидетелями и экспертами относительно обстоятельств дела. До этого при странных обстоятельствах суд не успел вовремя продлить обязанности, где, в частности, была сдача загранпаспортов.

Поэтому, по моим данным, 4 февраля нардеп Юрченко вылетел на отдых в Доминикану, не сам. Надеюсь, к 9 марта он вернется в Украину, потому что на ту дату назначено следующее заседание.

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