Об этом сообщил журналист Олег Новиков, ссылаясь на собственные источники. Он напомнил, что 30 декабря суд возложил на Юрченко только одну обязанность – не общаться со свидетелями и экспертами относительно обстоятельств дела.
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По моим данным, 4 февраля нардеп Юрченко вылетел на отдых в Доминикану, не сам. Надеюсь, до 9 марта он вернется в Украину, потому что на ту дату назначено следующее заседание,
– написал журналист.
По словам Новикова, 30 декабря суд при странных обстоятельствах не успел продлить обязанности нардепу. Поэтому ему не нужно прибывать по вызову следователя, прокурора или суда, а также сдать загранпаспорт.
Дело Юрченко: что известно
- Национальное антикоррупционное бюро Украины 15 сентября обнародовало видео. На нем детектив под прикрытием передает 13 тысяч долларов помощнику Юрченко, которые он вероятно должен был передать своему руководителю.
- Отмечается, что деньги Юрченко якобы заплатили за внесение изменений в законодательство о бытовых отходах. Позже должны были добавить еще 200 тысяч долларов.
- После обнародования видео в офисе генпрокурора заявили, что информация о причастности нардепа Юрченко к взяточничеству – провокационная. Кроме того, они не получали материалов по этому делу. Однако 17 сентября Ирина Венедиктова сообщила, что подозрение все-таки подписала.
- Высший антикоррупционный суд 21 сентября взял нардепа под стражу с возможностью внесения залога в 3 миллиона гривен. За него его внесли, поэтому он вышел под обязательство.
- ВАКС 30 декабря ослабил обязанности нардепа Юрченко. По их условиям он смог вернуть себе загранпаспорт и общаться с другим обвиняемым.
- Кроме того, 2 февраля ВАКС провел заседание по делу нардепа. Судьи исследовали видео и аудио первой встречи Юрченко, его помощника Ивана Фищенко и детектива под прикрытием.
Полный текст публикации
Нардеп Юрченко улетел в Доминикану. Помните предновогодний "подарок" Высшего антикоррупционного суда народному депутату Александру Юрченко? 30 декабря ВАКС возложил на депутата лишь одну обязанность – не общаться со свидетелями и экспертами относительно обстоятельств дела. До этого при странных обстоятельствах суд не успел вовремя продлить обязанности, где, в частности, была сдача загранпаспортов.
Поэтому, по моим данным, 4 февраля нардеп Юрченко вылетел на отдых в Доминикану, не сам. Надеюсь, к 9 марта он вернется в Украину, потому что на ту дату назначено следующее заседание.
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