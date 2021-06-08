Юрченко намерен подавать судебные иски против СМИ, которые "порочили его имя". Политик уверяет, что сотрудничает со следствием.

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Нардеп говорит, что добьется извинений

Будут судебные иски к определенным телеканалам, которые порочили мое имя откровенной ложью: будут извинения и будет официальное признание того, что ко всему этому я не имею никакой причастности. Все те, кто мое имя поносил и поливал ложью, будут наказаны,
– сказал Юрченко.

Материалы дела, возбужденного против Юрченко, по словам самого нардепа, уже передали в суд. Пока за границу выезжать политик не может.

Главное о деле против Юрченко:

  • Нардепа Юрченко подозревают в получении 13 тысяч долларов взятки, а также подстрекательстве к повторной в сумме 200 тысяч.
  • Часть денег передал политику детектив НАБУ под прикрытием.
  • За эти средства должны были "уладить" вопрос в одном из комитетов Верховной Рады.
  • Юрченко избрали меру пресечения – содержание под стражей, однако впоследствии он вышел под залог.
  • Из фракции нардепа исключили.