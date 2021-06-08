Юрченко намерен подавать судебные иски против СМИ, которые "порочили его имя". Политик уверяет, что сотрудничает со следствием.

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Нардеп говорит, что добьется извинений

Будут судебные иски к определенным телеканалам, которые порочили мое имя откровенной ложью: будут извинения и будет официальное признание того, что ко всему этому я не имею никакой причастности. Все те, кто мое имя поносил и поливал ложью, будут наказаны,

– сказал Юрченко.

Материалы дела, возбужденного против Юрченко, по словам самого нардепа, уже передали в суд. Пока за границу выезжать политик не может.

Важно! ЕСПЧ не может менять приговор, который вынес суд в Украине. Однако Евросуд исследует, не нарушались ли права человека во время расследования и судебного производства.

Главное о деле против Юрченко: