Юрченко має намір подавати судові позови проти ЗМІ, які "паплюжили його ім'я". Політик запевняє, що співпрацює зі слідством.
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Нардеп каже, що доб'ється вибачень
Будуть судові позови до певних телеканалів, які паплюжили моє ім’я відвертою брехнею: будуть вибачення і буде офіційне визнання того, що до усього цього я не маю жодної причетності. Всі ті, хто моє ім'я паплюжив і поливав брехнею, будуть покарані,
– сказав Юрченко.
Наразі матеріали справи, порушеної проти Юрченка, за словами самого нардепа, вже передали до суду. Поки що за кордон виїжджати політик не може.
Головне про справу проти Юрченка:
- Нардепа Юрченка підозрюють в отриманні 13 тисяч доларів хабаря, а також підбурюванні до повторного у сумі 200 тисяч.
- Частину грошей передав політику детектив НАБУ під прикриттям.
- За ці кошти мали "залагодити" питання в одному з комітетів Верховної Ради.
- Юрченку обрали, як запобіжний захід, тримання під вартою, проте згодом він вийшов під заставу.
- З фракції нардепа виключили.