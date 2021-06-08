Юрченко має намір подавати судові позови проти ЗМІ, які "паплюжили його ім'я". Політик запевняє, що співпрацює зі слідством.

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Нардеп каже, що доб'ється вибачень

Будуть судові позови до певних телеканалів, які паплюжили моє ім’я відвертою брехнею: будуть вибачення і буде офіційне визнання того, що до усього цього я не маю жодної причетності. Всі ті, хто моє ім'я паплюжив і поливав брехнею, будуть покарані,

– сказав Юрченко.

Наразі матеріали справи, порушеної проти Юрченка, за словами самого нардепа, вже передали до суду. Поки що за кордон виїжджати політик не може.

Важливо! ЄСПЛ не може змінювати вирок, який ухвалив суд в Україні. Проте Євросуд досліджує, чи не порушувались права людини під час розслідування та судового провадження.

Головне про справу проти Юрченка: