Он пожаловался в местные правоохранительные органы. Мужчина считает, что общество должно реагировать на эту проблему".

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Прокуратура Татарстана проверит Pop It

Эркен Сарсембаеєв рассказал, что увидел Pop It впервые 1,5 года назад, но тогда не обратил внимание. Впрочем, уже позже он понял, что цвета этой игрушки полностью совпадают с "радужным флагом".

Это скрытая агитация или даже пропаганда движения ЛГБТ в России. Дети начинают спрашивать: "А что такое ЛГБТ?,

– отметил противник.

Он назвал популярную среди детей игрушку "полной ерундой". Мол, таким образом точно нельзя снимать стресс.

К тому же возмущенный россиянин призвал запретить продажу Pop It. Ведь якобы такие товары вообще недопустимо производить.

Прокуратура Татарстана приняла иск мужчины. В ведомстве уже впоследствии проверят, действительно ли игрушка пропагандирует среди детей ЛГБТ-движение.

Россиянин пожаловался в прокуратуру на Pop It: смотрите видео

В России и раньше призывали запретить Pop It