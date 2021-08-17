Він поскаржився до місцевих правоохоронних органів. Чоловік вважає, що суспільство має реагувати на "цю проблему".
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Прокуратура Татарстану перевірить поп-іт
Еркен Сарсембаеєв розповів, що побачив поп-іт вперше 1,5 роки тому, але тоді не звернув увагу. Втім вже згодом він зрозумів, що кольори цієї іграшки повністю збігаються з "веселковим прапором".
Це прихована агітація чи навіть пропаганда руху ЛГБТ в Росії. Діти починають питати: "А що таке ЛГБТ?,
– зазначив противник Pop It.
До того ж обурений росіянин закликав заборонити продаж поп-іт. Адже нібито такі товари взагалі неприпустимо виробляти.
Прокуратура Татарстану прийняла позов чоловіка. У відомстві вже згодом перевірять, чи справді іграшка пропагує серед дітей ЛГБТ-рух.
Росіянин поскаржився до прокуратури на поп-іт: дивіться відео
У Росії й раніше закликали заборонити поп-іт
- У червні 2021 року з рішучим протестом проти поп-іт виступили пенсіонерки з "Загонів Путіна". Прихильниці президента Росії заявили, що новий тренд став причиною отупіння росіян.
- У Санкт-Петербурзі вуличні художники намалювали велике зображення Pop It. Втім чимало людей виступили проти цього малюнку. Зокрема активісти руху "Русский новый путь" навіть подали запит до МВС, аби поліція перевірила його на наявність ЛГБТ-пропаганди.
- У Чечні випустили статтю, в якій критикується антистресовий ефект сімпл-дімпл та поп-іт. За словами авторів, це може сприяти поширенню в регіоні "агітації ЛГБТ-руху". Саме тому іграшки нібито необхідно заборонити.