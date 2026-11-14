ВВС США ночью объявили тревогу в Великобритании из-за подозрительных дронов над авиабазой

Жители близлежащих населенных пунктов слышали звуки сирен тревоги, раздававшихся с территории аэродрома. Как сообщает BBC со ссылкой на представителя ВВС США, появление дронов в графстве Саффолк не повлияло на самолеты или сооружения военного объекта.

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Что известно об инциденте

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что служба безопасности американских воздушных сил оперативно отреагировала на угрозу. Пресс-секретарь ведомства добавил, что в настоящее время ведется координация со всеми профильными структурами для установления точных обстоятельств происшествия.

Член парламента от Западного Саффолка Ник Тимоти после контакта с руководством базы заявил об отсутствии опасности для гражданского населения. Однако политик призвал граждан оставаться бдительными.

Учитывая повышенный уровень угрозы, я призываю каждого сообщать властям о любом подозрительном или необычном– отметил Ник Тимоти.

Авиабаза Лейкенхит является ключевым пунктом базирования 48-го истребительного крыла ВВС США, известного как "Крыло Свободы". Это крупнейшее подразделение американских истребителей в Европе, насчитывающее около 7000 действующих военнослужащих и четыре боевые эскадрильи.

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К слову, ранее на этой неделе по меньшей мере 12 самолетов ВВС США покинули соседнюю авиабазу Милденхолл. Среди них были два самолета-заправщика Boeing Stratotanker KC-135, один из которых направился в Германию, а другой приземлился в аэропорту Прествик недалеко от Глазго.

Издание Wall Street Journal сообщило, что вылет американских самолетов из Милденхолла стал ответом на угрозу со стороны Ирана. В то же время правительство Великобритании на Даунинг-стрит подчеркнуло, что безопасность авиабаз остается высшим приоритетом.

Меры безопасности на базах США усилили после инцидента сентябрьского инцидента на объекте Ферфорд, к которому, по словам премьер-министра Энди Бернема, был причастен Иран. Правоохранители тогда обнаружили канистры с бензином возле аэродрома, а двум мужчинам предъявили официальные обвинения. В октябре американская сторона полностью передислоцировала бомбардировщики из Ферфорда.