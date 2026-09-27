Как сообщает CNN, правоохранители задержали подозреваемых благодаря сигналу, поступившему от местных жителей поселка Велфорд. На месте происшествия работали саперы, а из близлежащих домов эвакуировали десятки человек.

Что известно об инциденте

Старший детектив Ричард Оконе отметил, что личности мужчин и их возможные мотивы в настоящее время устанавливаются.

Проведение оперативно-следственных действий взяли под контроль контртеррористические подразделения британской полиции.

Мы находимся на начальной стадии расследования, и пять мужчин остаются под стражей. Как и ожидалось, мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия,

– заявила старший офицер Вики Эванс.

Пресс-секретарь правительства Великобритании заявил, что премьер-министр Энди Бернем получает отчеты о ходе событий. Чиновник поблагодарил экстренные службы за оперативную реакцию и призвал воздержаться от преждевременных выводов до завершения расследования.

Отмечается, что авиабаза Ферфорд является передовым пунктом Глобального ударного командования ВВС США и базой 501-го крыла боевой поддержки. Именно с этого аэродрома вылетали американские стратегические бомбардировщики B-1 для нанесения ударов по объектам в Иране.

Местные жители рассказали, что в течение последних недель вокруг базы существенно усилили охрану.

Напомним, вечером 23 сентября из-за угрозы со стороны БПЛА в аэропорту Берлин-Бранденбург объявили тревогу. Работа аэропорта была приостановлена как минимум на 45 минут, а несколько рейсов были перенаправлены.