Об этом пишет Bild.

Что известно о БПЛА над немецким аэропортом

В 20:00 над северной взлетно-посадочной полосой аэропорта несколько человек заметили БПЛА.

В частности, один из пилотов рассказал, что видел 3 дрона, эту информацию подтвердил и один из пассажиров.

Через 20 минут воздушное пространство над аэропортом было закрыто.

Аэропорт Берлина в настоящее время закрыт из-за активности беспилотников в этом районе,

– говорится в сообщении на странице оповещений Flight Emergency by AirNav Radar.

Аэропорт не работал не менее 45 минут. Несколько рейсов были перенаправлены в Дрезден и Лейпциг.

Воздушное пространство вновь открыли в 21:05.

К слову, днем 23 сентября российский военный вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Польши. Он залетел примерно на 300 метров вглубь польской территории из Калининградской области в 11:08 и находился в небе над Польшей 42 секунды.