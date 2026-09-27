Як передає CNN, правоохоронці затримали підозрюваних завдяки сигналу від місцевих жителів селища Велфорд. На місці події працювали сапери, а з прилеглих будинків евакуювали десятки людей.

Що відомо про інцидент

Старший детектив Річард Оконе зазначив, що особи чоловіків та їхні можливі мотиви наразі встановлюються.

Виконання оперативно-слідчих дій взяли під контроль контртерористичні підрозділи британської поліції.

Ми перебуваємо на початковій стадії розслідування, і п'ять чоловіків залишаються під вартою. Як і очікувалося, ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами, щоб з'ясувати всі обставини події,

– заявила старша офіцерка Вікі Еванс.

Речник уряду Британії заявив, що прем'єр-міністр Енді Бернем отримує звіти про перебіг подій. Посадовець подякував екстреним службам за оперативну реакцію та закликав утриматися від передчасних висновків до завершення слідства.

Зазначається, що авіабаза Ферфорд є передовою локацією для Глобального ударного командування ВПС США та базою 501-го крила бойової підтримки. Саме з цього аеродрому вилітали американські стратегічні бомбардувальники B-1 для завдання ударів по об'єктах в Ірані.

Місцеві мешканці розповіли, що впродовж останніх тижнів навколо бази суттєво посилили охорону.

Нагадаємо, увечері 23 вересня через загрозу БпЛА в аеропорту Берлін-Бранденбург оголосили тривогу. Роботу летовища призупинили щонайменше на 45 хвилин, а кілька рейсів перенаправили.