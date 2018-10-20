Подозрительные люди в камуфляже: Матиос рассказал, что предшествовало взрывам под Ичней

За четыре дня до взрывов вблизи военного арсенала под Ичней Черниговской области видели двух мужчин в камуфляже, которые вполне вероятно могли сделать закладку взрывчатки.

Такое заявление сделал заместитель генерального прокурора Украины и одновременно главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала "112 Укаина".

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"Я могу это уже сегодня сказать, с проведением допросов на полиграфе, достоверно установлено, что 4-го числа, то есть, за четыре дня до взрывов, за 50-70 метров от технической территории, где были арсеналы, были обнаружены два человека в камуфляжной форме, которые в ночное время, в 2:00, передвигались по периметру", – говорит он.

Как убеждает Матиос, тогда сразу подняли наряд по тревоге, но найти этих мужчин не удалось, поэтому после этого была усилена охрана.

"Скорее всего, это была закладка", – добавил военный прокурор.

Напомним, рано утром 9 октября начались взрывы на 6-м арсенале возле города Ичня Черниговской области. В связи с этим были эвакуированы около 10 тысяч местных жителей и закрыто воздушное пространство. Пострадавших нет. Впоследствии в СБУ обнародовали три основные версии причин происшествия.