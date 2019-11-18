Подозрительные сделки о продаже земли будет проверять СБУ

Министр развития экономики Тимофей Милованов возразил, что жители оккупированных территорий смогут покупать украинскую землю за российские деньги в интересах России. Мол, для этого есть Служба безопасности и разведка.

Спецслужбы имеют всю необходимую информацию о жителях оккупированных территорий, а такие подозрительные сделки будут отменяться, рассказал Милованов в комментарии "Радио Свобода".

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Как пример он рассказал историю, как к 2017 году российской компании удавалось контролировать 200 тысяч гектаров украинской земли. Все это было сделано через посредников.

"На самом деле это именно статус-кво позволяет быть непонятном владельцу. Земля якобы была в аренде, но ее контролировал российский владелец. Все это возможно и сегодня", – подчеркнул Милованов.

Однако, по его словам, это станет невозможным после введения рынка земли и детальных проверок потенциальных ее владельцев. Так, например, Совет нацбезопасности и обороны сможет заблокировать любую сделку о купле-продаже земли.

Строится такой аналитический механизм, когда Служба разведки или внутренняя служба предоставляют информацию о том, что является опасностью для Украины. Со своей стороны СНБО или другие учреждения должны просто запретить сделку,

– рассказал министр.

Что известно о введении рынка земли в Украине?

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, согласно которому с 1 октября 2019 года можно будет покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения. Согласно документу, купить государственную и коммунальную землю можно будет на прозрачных публичных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.



Владимир Зеленский заявлял, что украинскую землю смогут покупать исключительно граждане Украины. Относительно иностранцев, то такое право они могут получить только после одобрения на референдуме.