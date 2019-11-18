Підозрілі угоди про продаж землі перевірятиме СБУ

Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов заперечив, що мешканці окупованих територій зможуть купувати українську землю за російські гроші в інтересах Росії. Мовляв, для цього є Служба безпеки України та розвідка.

Спецслужби мають усю необхідну інформацію про жителів окупованих територій, а такі підозрілі угоди будуть скасовуватися, розповів Милованов у коментарі "Радіо Свобода".

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Як приклад він розповів про історію, як до 2017 року російській компанії вдавалося контролювати 200 тисяч гектарів української землі. Все це було зроблено через посередників.

"Насправді це саме статус-кво дозволяє бути незрозумілому власнику. Земля буцімто була в оренді, але її контролював російський власник. Все це можливо і сьогодні", – наголосив Милованов.

Натомість, за його словами, це стане неможливим після запровадження ринку землі та детальних перевірок потенційних її власників. Так, наприклад, Рада нацбезпеки і оборони зможе заблокувати будь-яку угоду про купівлю-продаж землі.

Будується такий аналітичний механізм, коли Служба розвідки чи внутрішня служба надають інформацію про те, що є небезпека для України. Зі свого боку РНБО чи інші установи повинні просто заборонити угоду,

– розповів міністр.

Що відомо про запровадження ринку землі в Україні?Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт, згідно з яким з 1 жовтня 2019 року можна буде купувати та продавати землю сільськогосподарського призначення. Згідно з документом, купити державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах. Ті, хто орендують ділянку, матимуть змогу викупити землю першими.



Володимир Зеленський заявляв, що українську землю зможуть купувати виключно громадяни України. Щодо іноземців, то таке право вони можуть отримати лише після схвалення на референдумі.