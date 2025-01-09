Вартість землі суттєво зросла

Середня вартість 1 гектара торік зросла до 46 678 гривень (1 163 долара), порівняно із 38,5 тисячі гривень у 2023 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінагрополітики. Протягом 2024 року в Україні продали 106 669 земельних ділянок. Загальна площа проданої минулого року землі склала 320 660 гектарів.

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Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль уточнив, що найбільші площі землі сільгосппризначення у 2024 році були продані в Полтавській (45 622 гектари), Одеській (33 024 гектари) та Дніпропетровській (30 623 гектари) областях. Найменші площі були продані у Волинській (818 гектар), Рівненській (909 гектар) та Івано-Франківській (1 094 гектари) областях.

Зверніть увагу! Найвища середня ціна була зафіксована в Івано-Франківській (89 744 гривні за гектар), Львівській (71 390 гривень) та Полтавській (66 232 гривні) областях. Найнижча середня ціна у Запорізькій (33 981 гривня), Миколаївській (34 033 гривні) та Сумській (34 936 гривень) областях.

Міністр зауважив, що загалом після скасування мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення продано лише 3,4% таких ділянок. Так, загальна площа земель, на які поширювався мораторій, – 17,5 мільйона гектар. А з 1 липня 2021 року по кінець 2024 року продали лише 604 тисячі гектар (198 337 ділянок).

Зокрема, з моменту скасування мораторію юридичні особи викупили 25 157 ділянок (78 307 гектар) за середньою ціною 62 656 гривень (1 561 долар) за гектар. Фізичні особи викупили 81 512 ділянок (242 353 гектари) за середньою ціною 41 510 гривень (1 034 долари) за гектар.

Отже, можемо говорити про те, що попри відкриття ринку землі, за 3,5 роки лише невеликий відсоток громадян скористалися правом відчужити свої земельні наділи. Хоча у 2024-му обсяг проданих земель більший, ніж за перших 2,5 роки після зняття мораторію,

– зауважив Коваль.

Ціни на сільськогосподарську землю в Україні суттєво зросли після відкриття ринку для приватних компаній у 2024 році, вказували дослідники Центру досліджень продовольства та землекористування при Київській школі економіки.