Кроме того, глава государства также поблагодарил всех, кто в бою, на боевых постах, на боевых заданиях сейчас. Он подчеркнул, что это гордость нашего государства.

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Зеленский отметил наших военных наградами

Глава государства отметил, что это 31 декабря второго года полномасштабной войны и нашего сопротивления. Зеленский подчеркнул, что накануне подписал несколько указов о почете для наших воинов и благодарности от нашего государства. Это было для почти 700 воинов.

Пять Героев Украины, и четыре из них – именно разведчики, воины Главного управления разведки. Те, о чьей героической работе сейчас еще нельзя рассказывать. Но которых мы все должны поблагодарить. Наши герои,

– сказал президент.

Он также отметил, что еще одну "Золотую Звезду" Героя Украины вручил воину Вооруженных Сил, младшему сержанту Игорю Тимощуку во время поездки в Авдеевку. По словам Зеленского, это очень крепкий парень, сильный командир, действительно вдохновляющий украинцев.



Еще четырех воинов Зеленский отметил "Крестами боевых заслуг".

Эту награду получили следующие военные:

солдат Олег Дуженький из 130 отдельного разведбата;

солдат Никита Каляев из 115 отдельной механизированной бригады корпуса резерва Сухопутных войск;

капитан Богдан Мазуренко из 35-й отдельной бригады морской пехоты;

майор Роман Стрижобик – 47-я отдельная механизированная бригада.

Спасибо, ребята, вам каждому! И за такими наградами – названия, которые говорят сами за себя, и храбрость, тем красноречивее, чем меньше слов добавляешь к ней. Работино, Запорожская область. Пригород Горловки, Донецкая область. Херсонская область, левобережье Днепра. Красногоровка и Степовое, Донецкая область,

– подчеркнул президент.

Президент поблагодарил всех, кто работает сейчас во благо Украины

Зеленский сказал, что все из этих почти 700 воинов, отмеченных сейчас, а также медиков проявили себя на передовой в боевых бригадах, в защите наших людей и всей Украины.

И 31 декабря, и 1 января, и в каждый день праздничный, и в каждый день будничный нашу Украину оберегают такие люди, такие украинцы и украинки. Сила и гордость нашего народа,

– заметил президент.

Он также поблагодарил всех, кто в бою, на боевых постах, на боевых задачах сейчас, в общем, всех, кто на фронте. А также всем, кто защищает наше украинское небо в этот день, когда оккупанты запустили ракеты на Кропивницкий и область.

"К сожалению, снова сегодня российские удары. И ребята будут защищать наше небо и этой ночью, и завтра", – заверил Зеленский.

Он поблагодарил и тех, кто сейчас лечит наших воинов, находится на дежурстве в ГСЧС Украины, местных органах власти, и всех, кто и Новый год использует, чтобы закрыть очередной сбор для ребят на передовой.

В конце концов, глава государства поблагодарил каждого, кто работает и будет работать на наших оборонных предприятиях без выходных. И всем, кто уже завтра, 1 января, не теряя времени, продолжит коммуникацию с партнерами Украины, чтобы в следующем году у нашего государства было больше сил и средств, чтобы бороться против российского зла.