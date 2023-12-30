Начнется поздравление Владимира Зеленского с Новым 2024 31 декабря в 23:45. Завершит он свои слова в полночь 1 января. В своем обращении президент напомнит все то, с чем столкнулся несгибаемый украинский народ в 2023 году.

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Где смотреть обращение Зеленского

Украина вот уже второй год противостоит полномасштабной вооруженной агрессии со стороны России. Следовательно, слова главы страны накануне Нового 2024 станут чрезвычайно важными для каждого без исключения украинца. Ведь все мы питаем надежду на то, что следующий год будет годом победы над врагом!

Обратим внимание, что поздравления Владимира Зеленского будут транслировать на официальной странице Офиса Президента как в фейсбуке, так и на ютубе. Кроме того, новогоднее обращение главы государства можно будет посмотреть также на ютубе 24 канала.

Смотреть новогоднее поздравление Владимира Зеленского тоже можно будет на телеграмм-канале 24 Канала, а с текстовой версией обращения можно будет ознакомиться на сайте 24 Канала в 23:45.



Кроме того, новогоднее поздравление будут транслировать:

на каналах, входящих в Единый телемарафон – с 23:45;

UA.Первый – 23:45;

ICTV – с 23:45;

СТВ – с 23:45.

О чем будет говорить в поздравлении Зеленский

В последние минуты 31 декабря Владимир Зеленский будет подводить итоги уходящего года. Он наметит достижения нашего государства и озвучит цели на следующий 2024 год.

Кроме того, глава государства выразит благодарность нашим мужественным и несокрушимым военным, которые и днем и ночью защищают родную землю от российских захватчиков.

Не обойдет вниманием он также каждого без исключения украинца. Всех, кто помогает и поддерживает наше войско. Тех, кто прилагает руку к тому, чтобы приблизить победу над русскими захватчиками.

Обратим внимание, что в новогоднюю ночь враг совершал массированную атаку "Шахедами". Следовательно, призываем вас быть осторожными и в эту новогоднюю ночь. Не исключено, что российские захватчики попытаются повторить террористическую атаку по стране. Будьте осторожны и берегите себя!