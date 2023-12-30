Розпочнеться привітання Володимира Зеленського з Новим 2024 роком 31 грудня о 23:45. Завершить він свої слова о півночі 1 січня. У своєму зверненні президент пригадає все те, з чим стикнувся незламний український народ у 2023 році.

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Де дивитися звернення Зеленського

Україна ось уже другий рік протистоїть повномасштабній збройній агресії з боку Росії. Відтак, слова глави країни напередодні Нового 2024 року стануть надзвичайно важливими для кожного без винятку українця. Адже всі ми плекаємо надію на те, що наступний рік буде роком перемоги над ворогом!

Звернімо увагу, що привітання Володимира Зеленського транслюватимуть на офіційній сторінці Офісу Президента як у фейсбуці, так і на ютубі. Крім того, новорічне звернення глави держави можна буде подивитися також на ютубі 24 Каналу.

Дивитися новорічне привітання Володимира Зеленського також можна буде на телеграм-каналі 24 Каналу, а з текстовою версією звернення можна буде ознайомитися на сайті 24 Каналу о 23:45.



Крім того, новорічне привітання транслюватимуть:

на каналах, які входять до Єдиного телемарафону – з 23:45;

UA.Перший – 23:45;

ICTV – з 23:45;

СТБ – з 23:45.

Про що говоритиме у привітанні Зеленський

В останні хвилини 31 грудня Володимир Зеленський підбиватиме підсумки року, що минає. Він окреслить здобутки нашої держави та озвучить цілі на наступний 2024 рік.

Крім того, глава держави висловить вдячність нашим мужнім і незламним військовим, котрі і вдень, і вночі боронять рідну землю від російських загарбників.

Не омине увагою він також кожного без винятку українця. Всіх, хто допомагає та підтримує наше військо. Тих, хто докладає руку до того, щоб наблизити перемогу над російськими загарбниками.

Звернімо увагу, що у новорічну ніч ворог здійснював масовану атаку "Шахедами". Відтак, закликаємо вас бути обережними і цієї новорічної ночі. Не виключено, що російські загарбники спробують повторити терористичну атаку по країні. Будьте обережними та бережіть себе!