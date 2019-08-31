Подработка для депутата: какой деятельностью могут заниматься нардепы

Они пели, шутили, вели корпоративы и концерты, а также преподавали, боролись с коррупцией и оберегали свой бизнес. И это все о подавляющем большинстве тех, кто сейчас под куполом Верховной Рады принимает судьбоносные законы. Откажутся ли новоизбранные депутаты от карьеры в других сферах, и позволяет ли им закон совмещать депутатство с чем-либо другим – выясняли корреспонденты 24 канала.

Актеры, артисты, спортсмены, ведущие, художники, бизнесмены. Годами строили карьеры и преуспели в своих сферах. Однако мандат народного депутата – ноша не из легких, и надо чем-то жертвовать.

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"Я сделал себя сам. Я сделал свой бизнес и сделал свою карьеру на телевидении", – рассказал нардеп из фракции "Слуга народа" Николай Тищенко.



Николай Тищенко

Другой представитель "Слуги народа" – Жан Беленюк – заявил, что ради депутатства не согласен прощаться со своей мечтой. Однако сейчас в статусе нардепа не может занимать другие оплачиваемые должности, в частности заниматься бизнесом. Из разрешенного есть только преподавательская, научная и творческая деятельности.

У меня есть же намерения сделать такую а-ля ревизорскую программу, которая бы не только говорила, как нужно делать, а еще и следила бы, что это выполняется, такой уже действительно ревизор,

– сообщил Николай Тищенко.

"Было предложение от очень уважаемого университета в Украине заниматься преподавательской деятельностью. Потому что я еще и работающий антикоррупционный активист и была одним из основателей курса", – нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова.



Александра Устинова

"Преподавать в общественных организациях. Здесь я должен просто изучить вопрос. Если такая возможность будет, и это не будет мешать основному месту работы, то буду рассматривать", – рассуждал нардеп из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

Жан Беленюк хочет представлять Украину на Олимпийских играх в Токио. Нардеп пояснил, что консультировался, и так делать можно, но он не будет получать заработную плату от Министерства спорта.

Есть и те, кто хотят расширения разрешенных сфер деятельности. Например, нардеп от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий утверждал, что мог быть консультантом для бизнес структур. Он считает, что у него достаточно опыта.



Михаил Радуцкий

Однако эксперты утверждают, что ничем кроме депутатской деятельности народные избранники не должны заниматься. Наука, преподавательская сфера и творчество возможны только потому, что ими можно заниматься не систематически, в свободное время, и это не предполагает интерес личного обогащения. Однако нет гарантии, что народный избранник не найдет лазейки.

Тут и бизнес можно под творческую деятельность подвести, но тут видите вопрос уже личной культуры депутата. Если депутат идет в Верховную Раду априори с мыслью о собственном обогащении, то это означает что он найдет путь, как этого достичь,

– пояснил политолог Тарас Семенюк.

В частности следить надо и за теми, кто продал свой бизнес. Его могли просто переписать на родню или друзей, и дальше работать в Верховной Раде в интересах своего обогащения.