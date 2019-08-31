Підробіток для депутата: якою діяльністю можуть займатися нардепи

Вони співали, жартували, вели корпоративи та концерти, а також викладали, боролися з корупцією та оберігали свій бізнес. І це все про переважну більшість тих, хто нині під куполом Верховної Ради ухвалює доленосні закони. Чи відмовляться новообрані депутати від кар'єри в інших сферах, та чи дозволяє їм закон поєднувати депутатство з будь-чим іншим – з’ясовували кореспонденти 24 каналу.

Актори, артисти, спортсмени, ведучі, художники, бізнесмени. Роками будували кар'єри та досягли успіху у своїх сферах. Проте мандат народного депутата – ноша не з легких і треба чимось жертвувати.

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"Я зробив себе сам. Я зробив свій бізнес і зробив свою кар’єру на телебаченні", – розповів нардеп фракції "Слуга народу" Микола Тищенко.



Микола Тищенко

Інший представник "Слуги народу" – Жан Беленюк заявив, що заради депутатства не згоден прощатися зі своєю мрією. Проте зараз у статусі нардепа не можуть обіймати інші оплачувані посади, зокрема займатися бізнесом. З дозволеного є тільки викладацька, наукова та творча діяльності.

В мене є ж наміри зробити таку а-ля ревізорську програму, яка б не тільки казала, як треба робити. А ще й слідкувала, що це виконується, такий вже дійсно ревізор,

– повідомив Микола Тищенко.

"Була пропозиція від дуже поважного університету в Україні займатися викладацькою діяльністю. Тому що я ще й працюючий антикорупційний активіст й була одним із засновників курсу", – нардеп фракції "Голос" Олександра Устінова.



Олександра Устінова

"Викладати в громадських організаціях. Тут я маю просто вивчити питання. Якщо така можливість буде і це не буде заважати основному місцю роботи, то буду розглядати", – розмірковував нардеп фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.

Жан Беленюк хоче представляти Україну на Олімпійських іграх в Токіо. Нардеп пояснив, що консультувався й так робити можна, але він не отримуватиме заробітної плати від Міністерства спорту.

Є й ті, хто хочуть розширення дозволених сфер діяльності. Наприклад, нардеп фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький стверджував, що міг бути консультантом для бізнес структур. Він вважає, що в нього є достатньо досвіду.



Михайло Радуцький

Проте експерти стверджують, що нічим крім депутатської діяльності народні обранці не мали б займатись. Наука, викладацька сфера та творчість дозволені лише тому, що ними можна займатись не систематично, у вільний час та й не передбачають інтересу особистого збагачення. Проте нема гарантії, що народний обранець не знайде шпаринки.

Тут і бізнес можна під творчу діяльність підвести, але тут бачите питання вже особистої культури депутата. Якщо депутат іде у Верховну Раду апріорі з думкою про власне збагачення, то це означає що він знайде шлях, як цього досягти,

– пояснив політолог Тарас Семенюк.

Зокрема пильнувати треба і тих, хто продав свій бізнес. Його могли просто переписати на рідню чи друзів, і далі працювати у Верховній Раді в інтересах свого збагачення.