Военные признаются, что большинство дронов, к сожалению, теряются безвозвратно. К тому же подразделение аэроразведки сейчас создает 2-е отделение TERRA. Работают бойцы в Бахмуте. Поэтому им очень нужна наша финансовая помощь.
Важно Обстрелы гражданских на Севере и ад под Бахмутом: карта боевых действий 31 января
На какие дроны собирают деньги
Позывной "Абдула", руководитель подразделения военной разведки TERRA Николай Волохов рассказывает, что сейчас военные собирают на дрон Matrice 30 и Matrice 300 с тепловизионной ночной камерой.
Половину суммы подразделение аэроразведки TERRA уже собрало – более 1,1 миллиона гривен. Надо еще около 700 тысяч гривен.
Такие сборы важны, потому что дроны стоят дорого. Если поначалу мы еще могли справиться собственными силами, закупали Mavic, то Matrice – это уже профессиональный беспилотник, и сами мы "потянуть" такое не можем.
– объяснил Волохов.
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Ремонтируют ли дроны
Руководитель подразделения военной разведки TERRA объяснил, что если в дрон попадают из стрелкового оружия и подбивают, то пилоты пытаются "довести" его до места посадки, чтобы потом поремонтировать. А если дрон теряется, то военные покупают новый.
"Я в своем подразделении исповедую такой военный принцип – "двойное дублирование критических узлов", то есть на позицию выходят, как минимум, с двумя дронами", – рассказывает Волохов.
К чему это? Если при выполнении нового боевого задания или корректировке огня по врагу дрон будет потерян, то второй дрон сможет немедленно взлететь, не надо тратить время, так что это позволит выполнить до конца боевое задание,
– заявил Волохов.
Какая ситуация в Бахмуте: коротко
- На подступах к Бахмуту украинские пограничники превратили укрытие оккупантов в братскую могилу. На днях наши воины выследили укрытие вражеской пехоты и ударили по нему из минометов.
- Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявил, что русские наступают на Бахмут не с севера, а с юга, с высоты. Что с нашей, что с их стороны, город с высоты, как на ладони. По его словам, сейчас оно является хорошим укрепрайоном.
- По состоянию на 31 января на Бахмутском направлении огневого поражения испытали Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Озаряновка, Дружба, Иванополье и Нью-Йорк Донецкой области.
- Накануне Сергей Череватый сообщил, что у Бахмута враг пытается прорвать нашу оборону. оккупанты хотят взять город в окружение. По его словам, динамика боевых действий в Бахмуте остается активной.