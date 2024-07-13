Речь идет о Герое Украины Дмитрии Олексюке. Именно он развивал направление ударных БпЛА в составе пограничной комендатуры "Феникс" "Месть".

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Подразделение беспилотных систем ГПСУ

Как рассказали в ГПСУ, комендатура беспилотных систем бригады "Месть" будет включать широкую линейку различных дронов самолетного и коптерного типа. Это как FPV-дроны, так и ночные бомбардировщики или легкие разведывательные БпЛА. Создать ее поручили подполковнику Дмитрию Олексюку.

Его бойцы и дроны помогали выявить и уничтожить немало военных целей оккупантов, в том числе останавливать масштабные штурмы, в которых враг применял пехоту, танки, БМП. Костяком первой пограничной комендатуры РУБАК станут бойцы и командиры, которые имеют успешный практический опыт работы с БпЛА,

– рассказали пограничники.

Госпогранслужба сообщила, что отбор специалистов в комендатуру уже начался. Пограничникам нужны операторы БпЛА, инженеры, саперы, а также люди, желающих научиться связанных специальностей.

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