Поэтому обновления и возможность быть первыми – сверхважные. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что россияне будут искать различные способы, как это предотвратить.

Важно Россия запускает разведывательные дроны без сигнала GPS, – Игнат

Насколько болезненны для России удары беспилотниками

Мусиенко отметил универсальность украинских дронов. БПЛА позволяют не только вести разведку и корректировать огонь, но и наносить удары. В этом смысле Силы обороны чрезвычайно продвинулись. Теперь есть возможность атаковать Россию комбинированно – ракетами ATACMS и беспилотниками – чтобы еще больше дезориентировать средства ПВО врага и быть успешными.

Учитывая это, имеем результаты:

фактически более трети Черноморского флота России уничтожено или серьезно повреждено;

россияне не имеют возможности подойти к украинским берегам и высадить десант;

обстреливали прибрежные районы с моря;

заблокировать торговые пути, которые используются для зернового коридора и не только.

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Россия уменьшила количество обстрелов "Калибрами" из акватории Черного и Азовского морей, а также Севастополя. Ударами дронов Украина заставила Кремль передислоцировать значительное количество кораблей в район Новороссийска. А также строить во временно оккупированной Абхазии, которая является территорией Грузии, дополнительный порт, который уже почти готов.

Сделано много, чтобы вытеснить российский Черноморский флот из акватории вблизи оккупированного Крыма,

– отметил Александр Мусиенко.