Тому оновлення та змога бути першими – надважливі. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень і військовий експерт Олександр Мусієнко, зауваживши, що росіяни шукатимуть різні способи, як цьому запобігти.
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Наскільки болючі для Росії удари безпілотниками
Мусієнко наголосив на універсальності українських дронів. БпЛА дозволяють не тільки вести розвідку та коригувати вогонь, а й завдавати ударів. У цьому сенсі Сили оборони надзвичайно просунулися. Тепер є змога атакувати Росію комбіновано – ракетами ATACMS та безпілотниками – аби ще більше дезорієнтувати засоби ППО ворога і бути успішнішими.
З огляду на це, маємо результати:
- фактично більш як третина Чорноморського флоту Росії знищена або серйозно пошкоджена;
- росіяни не мають можливості підійти до українських берегів та висадити десант;
- обстрілювали прибережжя з моря;
- заблокувати торговельні шляхи, які використовуються для зернового коридору і не лише.
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Росія зменшила кількість обстрілів "Калібрами" з акваторії Чорного та Азовського морів, а також Севастополя. Ударами дронів Україна змусила Кремль передислокувати значну кількість кораблів у район Новоросійська. А також будувати в тимчасово окупованій Абхазії, яка є територією Грузії, додатковий порт, який уже майже готовий.
Зроблено багато, щоб витіснити російський Чорноморський флот з акваторії поблизу окупованого Криму,
– зауважив Олександр Мусієнко.