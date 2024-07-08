Відбулася атака ще проти ночі 7 липня. Відповідальність за неї взяла на себе Служба безпеки України.

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Уражений склад із боєприпасами під Воронежем

Російський губернатор Алєксандр Гусєв стверджував, що протиповітряна оборона нібито збила всі безпілотники, однак унаслідок падіння уламків спалахнула господарська будівля.

Місцеві жителі, як пишуть ЗМІ, не вірять словам посадовця. Крім того, з огляду на супутникові знімки ситуація не настільки добра, як це описує Гусєв.

Дрони уразили склад зі снарядами росіян / Супутникові кадри "Радіо Свобода" до та після атаки

Розташований склад був саме в районі села Сергієвка Воронезької області. Від підконтрольної Україні території до відповідної місцевості – близько 145 кілометрів повітряною траєкторією.

Де розташований склад із боєприпасами, по якому вдарили дрони: дивіться на карті Google maps

Аналітики вказували на цікаву деталь. Супутникові знімки за 2023 рік свідчать, що в цьому районі росіяни тримали боєприпаси просто неба на одній із покинутих ферм.

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Водночас губернатор оголошував про надзвичайний стан та евакуацію місцевих жителів. Власне, боєприпаси почали детонували внаслідок атаки дронів, спалахнула масштабна пожежа.