Про це розповів ексречник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Він наголосив, що у небі регулярно перебуває кілька десятків розвідувальних дронів, і час від часу один з них може проникати в тил.

Дивіться також Били ракетами – постраждала лікарня "Охматдит": усе, що відомо про обстріл Києва 8 липня

Нова тактика БпЛА

Ворог застосовує нові тактичні прийоми: запускає БпЛА без навігації, без сигналу GPS. І вмикається цей сигнал безпосередньо над об’єктом, який ворог планує розвідувати і завдати туди вже удар "Іскандером". Таким чином, доводиться теж реагувати на цю ситуацію. Якщо хтось думає, що нічого не робиться – вже проведено чимало розмов і завдання якось вирішити цю проблему поставило вище керівництво, – розповів Ігнат.

Він додав, що Повітряні сили повинні впроваджувати ефективні способи протидії розвідувальним БпЛА. Ігнат нагадав, що "Шахеди" можуть долітати до західних кордонів, тому те, що "Орлан" залетів у Полтавську область трапляється не вперше. За слова ексречника, оборонці неба уже працюють по ворожих розвідувальних дронах FPV-дронами, зенітними дронами – доволі успішно.

Юрій Ігнат зазначив, що близько 30 – 40 дронів цілодобово проводять повітряну розвідку, там де ведуться активні бойові дії.

"Буває, що дрони залітають і вглиб території нашої. Так, є різні засоби протидії: є мобільні вогневі групи, можуть винищувальну авіацію застосовувати. Вже і з Як-52 є позитивний досвід застосування на Півдні, також є і системи РЕБ", – розповів він.

Нагадаємо, що Повітряні сили вже довгий час практикують використання одномоторних літаків Як-52. Вони працюють у кількох регіонах, зокрема Одесі. Людина, яка сидить позаду пілота, починає вести вогонь по російських розвідувальних БпЛА.