Об этом рассказал экс-спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Он отметил, что в небе регулярно находится несколько десятков разведывательных дронов, и время от времени один из них может проникать в тыл.

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Новая тактика БпЛА

Враг применяет новые тактические приемы: запускает БпЛА без навигации, без сигнала GPS. И включается этот сигнал непосредственно над объектом, который враг планирует разведать и нанести туда уже удар "Искандером". Таким образом, приходится тоже реагировать на эту ситуацию. Если кто-то думает, что ничего не делается – уже проведено немало разговоров и задачу как-то решить эту проблему поставило высшее руководство, – рассказал Игнат.

Он добавил, что Воздушные силы должны внедрять эффективные способы противодействия разведывательным БпЛА. Игнат напомнил, что "Шахеды" могут долетать до западных границ, поэтому то, что "Орлан" залетел в Полтавскую область случается не впервые. По слова ексречника, защитники неба уже работают по вражеским разведывательным дронам FPV-дронами, зенитными дронами – довольно успешно.

Юрий Игнат отметил, что около 30 – 40 дронов круглосуточно проводят воздушную разведку, там где ведутся активные боевые действия.

"Бывает, что дроны залетают и вглубь территории нашей. Так, есть разные средства противодействия: есть мобильные огневые группы, могут истребительную авиацию применять. Уже и с Як-52 есть положительный опыт применения на Юге, также есть и системы РЭБ", – рассказал он.

Напомним, что Воздушные силы уже долгое время практикуют использование одномоторных самолетов Як-52. Они работают в нескольких регионах, в частности Одессе. Человек, который сидит позади пилота, начинает вести огонь по российским разведывательным БпЛА.