Об этом сообщается на фейсбук-странице волонтерского штаба.

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"Украинская команда" помогает оснащать новые военные подразделения, созданные уже во время полномасштабной войны по стандартам НАТО. Передали партию FPV-дронов 6 отдельному подразделению "Рейнджер" Сил специальных операций", – говорится в сообщении.

Волонтеры отмечают, что подразделение "Рейнджер" специализируется на разведке и рейдах в тылу врага.

Это бесстрашные и высоко мотивированные ребята. Сейчас они бьют врага на Курском направлении. Благодаря нашим дронам "рейнджеры" смогут еще лучше выполнять боевые задачи,

– сказал во время передачи помощи руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" за 1000 дней полномасштабного вторжения передала на передовую более 2500 FPV-дронов, более 200 самолетов-камикадзе, а также почти 150 "Мавиков" и мультикоптеров.